الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فضيحة جديدة تهز عرش بن سلمان

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

تتوالى الفضائح من مملكة النفط السعودي ما كان مستورا بالامس تكشفه وسائل الاعلام اليوم وربما غدا.

العالم - انقلاب الصورة

محمد بن سلمان كريم، بهلول، سخي، يعمل على تبديد الثروات للسعودية يعطي الاموال هنا ويهدي الاموال هناك اي انه كريم.

2 مليار دولار هدية من محمد بن سلمان لصهر ترامب جاريد كوشنر، من يحكي هذا الامريكيين فقد كشف الامريكيين هذه الفضيحة و دع السعوديين والشعب السعودي يسمع اي شخص يتولى الان ولاية العهد في السعودية.

و الطامة الكبرى ان هذه الشركة قد تكون شركة وهمية لكوشنر لكن خدمات كوشنر لمحمد بن سلمان عددتها وسائل الاعلام الامريكية من التستير والحماية، من صفقات اسلحة ومن وعود معينة الى اخره لكن المشكلة انه يعطي من مال الدولة الوصندوق السيادي للدولة.

روابط ذات صلة

وانحنى (مبس) لابن نايف.. وماذا بعد؟

أمراء آل سعود يبيعون حوالي 600 مليون دولار من ممتلكاتهم بالخارج والسبب؟

"ذا غارديان": بن سلمان يرفض التعاون مع بايدن ويعوّل على عودة ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي: لا تفريط في الوطن ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة

دعوة للخروج الجماهيري في مسيرات يوم القدس العالمي في صنعاء

زحمة مبادرات بوجه سعيد: المعارضة لا تصلح أخطاءها

الإعلام الأمني العراقي.. تدمير 3 أوكار لـ'داعش' في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار

ارادة شعب الجبارين تتحقق اليوم تحت لواء يوم القدس العالمي

أحزاب يمنية تدين مماطلة دول العدوان في فتح مطار صنعاء