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الإعلام الأمني العراقي..

تدمير 3 أوكار لـ'داعش' في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار

تدمير 3 أوكار لـ'داعش' في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تدمير ثلاثة أوكار لـ"داعش" في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وإستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن عملية "الإرادة الصلبة"، تمكنت القطعات الامنية المشاركة في هذه المرحلة وخلال اليوم الخامس منها من تنفيذ ٣ انزالات جوية في صحراء الرطبة جنوبي الطريق السريع من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتدمير ٣ أوكار".

وأضافت أن "قيادة عمليات ديالى عثرت فيها قوات الرد السريع على عبوة ناسفة تم التعامل معها اصولياً"، مشيرة الى "تمكن قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوى على مواد لوجستية و١٣ قنبرة هاون ٦٠ ملم".

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الإعلام الأمني العراقي.. تدمير 3 أوكار لـ'داعش' في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار

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