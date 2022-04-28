"حماس" تدعو لمواصلة الاعتكاف والرباط في "الأقصى"

العالم-فلسطين

وطالبت "حماس"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بـ "المشاركة الفاعلة والحاشدة" في حملة الفجر العظيم، يوم غد الجمعة؛ "التي تأتي بعنوان فجر عيد النصر".

وشددت على ضرورة تعزيز ثبات المرابطين، "تأكيدًا على تمسّكنا بأرضنا ومقدساتنا، ويقينًا منّا بحتمية النصر في معركتنا المستمرة ضدّ الاحتلال، حتّى التّحرير وزوال المحتل".

وعبّرت عن "فخرها" بما وصفته بـ "الحشود المهيبة" المشاركة في ليلة الـ 27 من رمضان.

وجاء في البيان: "نشيد في حركة حماس، بكلّ الفخر والاعتزاز، بالحشود الجماهيرية التي تجاوزت ربع مليون مرابط من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين أحيوا ليلة الـ 27 من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وترى حماس أن "المشهد الوطني المهيب أكّد أنَّ لفلسطين، وفي القلب منها القدس والأقصى، رجالاً ثابتين على عهد الوفاء والتضحية والنضال، دفاعاً وحماية للثوابت والمقدسات".

واعتبرت "حماس" حجم المشاركة "ردّاً للعدوان وتصدياً لمحاولات المساس بالقدس والمسجد الأقصى، وإفشالاً لمخططات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الاقتحام والتدنيس والتقسيم".