الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تناول كميات كبيرة من الأسماك المملحة يساهم في زيادة الوزن

تناول كميات كبيرة من الأسماك المملحة يساهم في زيادة الوزن
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

يعد تناول الأسماك المملحة من العادات التي يحرص عليها الكثير من الناس دون معرفة علاقتها بزيادة الوزن.

​العالم - صحة

وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك المملحة يساهم في زيادة وزن الجسم، بحسب تقرير نشره موقع المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويكمن دور الأسماك المملحة في زيادة الوزن في أنها تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وهو ما ينتج عنه زيادة الوزن.

كما تساهم الأسماك المملحة في تقليل نسبة حرق الدهون في الجسم بصورة تؤدي مع مرور الوقت إلى تراكمها خاصة في منطقة البطن.

وإضافة إلى احتوائها على عنصر الصوديوم الذي يساهم في زيادة الوزن فإن احتواء الأسماك المملحة على سعرات حرارية عالية يصب في ذات الاتجاه، لكن في جميع الأحوال يمكن تجنب ذلك عن طريق تناول كميات قليلة وعلى فترات متفرقة حتى لا يكون لها تأثير تراكمي على وزن الجسم.

روابط ذات صلة

تناول البطيخ بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة السكر في الدم

أطعمة تناولها في السحور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد

ستة أطعمة إفطار مدهشة يمكنها المساعدة في التخلص من دهون البطن

هل تساعد المحليات الصناعية في إنقاص الوزن؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2022

قطر تدعو لوقف فوري لأحداث العنف وحماية المدنيين في دارفور

انطلاق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين

السجن 14 عاما لفلسطيني من النقب بتهمة التخطيط لعملية في القدس

على أعتاب يوم القدس العالمي.. وزارة الخارجية الإيرانية: يوم القدس منعطف تاريخي في مسار النضال

وقفة تضامنية مع القدس والأقصى في مدينة صيدا اللبنانية