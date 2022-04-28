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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الخارجية الايرانية: آملين أن تتحقق أمنية الشعوب المسلمة للصلاة في الأقصى قريبا وتتم عودة جميع اللاجئين الى وطنهم الأم ويتم الإعلان عن زوال الكيان الصهيوني
الخارجية الايرانية: إجراء استفتاء عام بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين لايزال مقترحا عمليا وديمقراطيا لتقرير مصير فلسطين ومستقبلها
الخارجية الايرانية: نؤكد استمرار سياسة ايران المبدئية بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونشدد على ضرورة تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس
الخارجية الايرانية: جرائم الاحتلال تضع مسؤولية اضافية على عاتق المسلمين والأحرار لكي يهبوا بصرخاتهم لنجدة الشعب الفلسطيني المظلوم
الخارجية الايرانية: جرائم الاحتلال ترتكب في ظل عدم قيام الدول الغربية والمنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان بأي خطوة جادة لمنع ذلك
الخارجية الايرانية:خيانة دول عربية وإسلامية لم تستطع إزاحة القضية الفلسطينية من جدول أعمال العالم الإسلامي باعتبارها قضيته الأولى
الخارجية الايرانية: لقد فشلت مساعي الكيان الصهيوني من خلال مؤامرات مختلفة في السنوات الماضية إلى إيداع القضية الفلسطينية غياهب النسيان
الخارجية الايرانية: مسألة القدس لم تعد اليوم مجرد مسألة إسلامية بل هي قضية عالمية وإنسانية تمثل معياراً للحرية
الخارجية الايرانية: يوم القدس تحول بفضل أحرار العالم إلى منعطف تاريخي في مسار النضال من أجل الحرية والعدالة ضد نظام الأبارتايد الصهيوني ورعاته
إذاعة جيش الاحتلال: رئيس جهاز الشاباك التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله قبل عدة أيام
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2022
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الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2022
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