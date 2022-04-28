مطالب بإعادة التسعير الإجباري في سوريا وإيلاء القطاع الصناعي الاهتمام الأكبر

العالم - سوريا

أكد المهندس عرنوس ذلك خلال الدورة السادسة لمجلس الاتحاد العام لتقابات العمال، وقال: موضوع الكهرباء سيكون أفضل في المستقبل القريب بعد دخول محطات جديدة في الخدمة.

وشدد أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال على ضرورة العودة إلى سياسة التسعير الإجباري في ظل الظروف الحالية وتوفير التغذية الكهربائية للمؤسسات الخدمية أثناء الدوام الرسمي وإجراء صيانة للصرافات وزيادة أعدادها وإصدار التشريع النقدي لحماية العمال والمؤسسات.

وأكد المشاركون في أعمال الدورة السادسة المنعقدة بمبنى الاتحاد اليوم ضرورة توفير أصناف من الأدوية للأمراض المزمنة وإصلاح الأجهزة في المشافي وتبسيط الإجراءات للحصول على القروض والتساهل في موضوع الضمانات والإسراع في إصدار قانون المصارف مشيرين إلى ضرورة إيلاء القطاع الصناعي العام الاهتمام الأكبر والإسراع في تأهيل وتشغيل شركاته.

وطالب أعضاء المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوفير المزيد من المواد في صالاتها ومؤسساتها ولا سيما البرغل والزيت وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لمعامل الألبان والأجبان وتشميل جميع المتقاعدين بالضمان الصحي ورفع الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضرائب وفتح السقوف لكونه بات ضرورة.

ودعا أعضاء المجلس لإعادة النظر بعمل المخاتير وتشديد الرقابة عليهم وضبط عملية توزيع المساعدات للمواطنين بشكل عادل والسعي لتوفير أسطوانات الغاز والصمامات لها ودراسة التعويضات التي تقدم لقطاع التمريض وتشميل عمال النقل الداخلي بالطبابة وإعادة النظر في دمج الشركات الإنشائية في حمص وتوفير المطاحن العمودية لمعامل الإسمنت لكونها توفر الطاقة وتسهم في زيادة الإنتاج والإسراع بإعادة شركتي تاميكو لصناعة الأدوية وسار لصناعة المنظفات إلى مقراتها الرئيسية.