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اثر خروجها عن الخدمة جراء الاعتداءات التركية..

إصلاح خط التوتر المغذي لمحطة تل تمر في الحسكة

إصلاح خط التوتر المغذي لمحطة تل تمر في الحسكة
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أعمال إصلاح خط توتر 66/ ك.ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف.

العالم - سوريا

وكان الخط المذكور قد تعرض للقصف بالقذائف المدفعية من قبل الاحتلال التركي منذ ثلاثة أيام.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أنه تم اليوم الانتهاء من أعمال إصلاح الخط المغذي لمحطة تل تمر وإعادته إلى الخدمة وتغذية التجمعات السكانية في تل تمر وريفها بالتيار الكهربائي بشكل تدريجي.

ويتعمد المحتل التركي الاعتداء على محطة تحويل تل تمر وخطوط التوتر الكهربائي المغذية في المنطقة بهدف تدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم ودفعهم إلى ترك مناطقهم.

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