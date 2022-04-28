"الناتو" يرحب بعضوية فنلندا والسويد في التحالف

العالم-اوروبا

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، إن “التقدم لعضوية الناتو هو قرار ذاتي لكل من فنلندا والسويد، والحلف سيرحب بذلك في حال موافقتهما على الانضمام”.

وأضاف أن “فنلندا والسويد شريكان مقربان من الناتو، ويتمتعان بديمقراطية ناضجة وقوية، كما أنهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، وقواتهما المسلحة تتفق مع معايير الناتو”.

ولفت أمين عام الناتو إلى أن “جيشي السويد وفنلندا شاركا جنبا إلى جنب مع قواتنا في العديد من المهام والعمليات المختلفة”.

وأوضح أنه في حال دعوة الحلف هذين البلدين للانضمام إليه، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة سياسية قوية مفادها أن “أمن فنلندا والسويد مهم لجميع أعضاء الناتو”.

وأكد حق فنلندا والسويد في اختيار طريقهما، معتبراً “تهديد روسيا وترويعها للبلدين كي لا يتقدما بطلب العضوية للحلف، يظهر أنها لا تحترم حق الدول في اختيار طريقها”.

كما تطرق ستولتنبرغ إلى قضية تقديم الدعم لدول القارة، غير العضوة في الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن “الغزو الوحشي لأوكرانيا يؤكد ضرورة تقديم الدعم العملي والسياسي لدول أوروبية، غير العضوة في الناتو أو الاتحاد الأوروبي، مثل مولدوفا وجورجيا”.

من جهتها، وافقت فنلندا والسويد على تقديم طلبهما معا لعضوية الناتو منتصف مايو/ أيار المقبل، وفق تقارير إعلامية.

وكان البلدان محايدين عسكريا بشكل صارم خلال الحرب الباردة، وأبرما اتفاقية شراكة مع الناتو في 1995.

وازداد دعم عضوية الناتو بشكل كبير في كلا البلدين بعد أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.