الأردن يعلن استعداده لإجراء مناقشات مع كيان الاحتلال لتخفيف التوتر

العالم ـ الأردن

وحسب "رأي اليوم"، فقد قال المسؤولون إن الأردن أبلغ واشنطن باستعداده لمناقشة الأمر مع كيان الاحتلال بعد نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل. والهدف من ذلك هو تحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاحتلال لإعادة الأوضاع في المسجد إلى ما كانت عليه قبل 22 عاما.

ويتهم الأردن الاحتلال الاسرائيلي بتغيير القيود المفروضة على العبادة في المسجد تدريجيا منذ عام 2000.

وقال مسؤول أردني طلب عدم نشر اسمه إن الجهد الدبلوماسي الجديد يهدف للتعامل مع جذور التوتر وضمان عدم تفجر الأمور مرة أخرى، مضيفا أن واشنطن تلقت مؤخرا ورقة تبين بوضوح موقف المملكة.

وأثارت الاشتباكات التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مجمع المسجد غضبا عربيا وقلقا دوليا.

وقال دبلوماسي غربي إن اقتراح الأردن لم يشتمل على عقد لجنة مشتركة مع "إسرائيل" بشأن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة بالقدس. وقالت عدة وسائل إعلام إسرائيلية إنه يشمل ذلك.

يقول الأردن، الذي تمتلك الأسرة الهاشمية الحاكمة له الوصاية على المواقع الإسلامية والمسيحية، إن "إسرائيل" تقوض منذ عام 2000 تقليدا يعود لقرون مضت لا يُسمح فيه لغير المسلمين بالصلاة في مجمع المسجد.

وقالت المصادر إن عمان أبلغت واشنطن بأن على "إسرائيل" رفع القيود المفروضة على تعيين موظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن والسماح لها بإدارة جميع زيارات غير المسلمين ومنع ممارستهم للعبادة.

وقال مسؤول أردني آخر إن الأردن يواصل اتصالاته المباشرة مع الأسرائيليين وواشنطن وأطراف دولية أخرى لمطالبة "اسرائيل" باحترام الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 2000.