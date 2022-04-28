شاهد.. آخر تطورات الازمة الاوكرانية والتحريض الاميركي الاوروبي

العالم - أوروبا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في كلمة لها "على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات على الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد قاس".

موسكو اتهمت الغرب ايضا بمنعُ التسويةَ السلمية للأزمة مع أوكرانيا من خلالِ الاستمرار بضخِ الأسلحة إليها، ودعمِ المتطرفين النازيين فيها.

واعتبرت الرئاسةُ الروسية أنّ شحناتِ الأسلحة إلى أوكرانيا تهدد الأمنَ الأوروبي، وذلك غداةَ دعوةٍ جديدة من وزيرةِ الخارجية البريطانية ليز تراس لتسليمِ المزيدِ من الأسلحةِ الثقيلة وطائرات إلى كييف.

وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "هذا الميلَ لإغراقِ أوكرانيا بالأسلحةِ وخصوصا الأسلحةَ الثقيلة يُعد تصرفا يهدد أمنَ القارة ويزعزع الاستقرار".

كييف بدورها ألمحت إلى أنها قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية؛ خلال تصريح لمستشار الرئاسة يقول فيه إن من حق أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية من باب الدفاع عن النفس.

أما الأمم المتحدة فقد اعتبر أمينها العام أنطونيو غوتيريش؛ من العاصمة كييف لدى وصوله إليها قادما من موسكو؛ أن الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية وغير مقبولة.

وقال أنطونيو غوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة "أدعو روسيا الى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛ حول جرائم الحرب المحتملة في اوكرانيا؛ الجميع يجب أن يتذكر أن المدنيين هم الذين يدفعون دائما الثمن الأعلى".

بينما حاولت الحكومة البريطانية التخفيف من حدة تصريحات وزيرة الخارجية ليز تراس التي قالت إنه يجب تحرير كل أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وجاء ذلك عبر تصريح لوزير الدفاع بن والاس الذي أكد على أن روسيا يجب ان تغادر الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا.