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محافظ الحسكة يعلن قرب فك الحصار عن مدينته والقامشلي

محافظ الحسكة يعلن قرب فك الحصار عن مدينته والقامشلي
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت محافظة الحسكة السورية عن قرب فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي الذي تفرضه مليشيا "قسد" على المدينتين المذكورتين.

العالم- سوريا

اعلن ذلك المكتب الصحفي في محافظة الحسكة، مؤكدا قول محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل، من انه سيتم فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الساعات القليلة القادمة وستعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.

وكان أهالي الحسكة قد نظموا يوم امس وقفة احتجاجية تنديداً بالحصار الذي تفرضه مليشيا “قسد” على مدينتي الحسكة والقامشلي ورفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي.

ورفع المشاركون لافتات تدين انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين بمنعها إدخال الطحين والمحروقات والأدوية والمياه وسط صمت المنظمات الدولية والإغاثية عن هذه الجريمة الإنسانية بحق مليون مواطن يتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قبل ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي من جهة واعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين من جهة ثانية، مطالبين بضرورة تدخل الجهات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات.

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