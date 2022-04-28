إستعدادات واسعة للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

العالم - خاص العالم

العاصمةِ اليمنية صنعاء التي شهدت وعلى مدى أربعة أيام انعقاد مؤتمرُ فلسطين القضية المركزية دعاء فيها المؤتمر في بيانِه الختامي الشعوبَ للتحركِ الجاد لاستعادةِ الحقِ ومناصرةِ القضية الفلسطينية

البيانُ الختامي للمؤتمرِ شدد على ثباتِ الشعبِ اليمني على موقفِه الصريحِ في التمسكِ بحقوقِ الشعبِ الفلسطيني وتطهيرِ كاملِ فلسطين معبراً عن ادانتِه لكلِ اشكالِ التطبيعِ الثقافي والسياسي والإعلامي والرياضي مع العدوِ الاسرائيلي كما حث الامةَ العربية والاسلامية على توحيدِ المناهج الدراسية والخطابِ العالمي الهادف الى تحقيقِ وحدةِ الامة.

وفي نيجيريا خرجت تظاهراتٍ حاشدةً تنديدا بالاعتداءاتِ الاسرائيلية في القدس المحتلة واستقبالا ليومِ القدس العالمي حيث جاءت التظاهراتُ بدعوةٍ من الشيخ ابراهيم الزكزكي زعيمِ الحركة الاسلامية في نيجيريا.

النيجيريون دانوا استمرارَ الاحتلالِ الاسرائيلي في اقتحامِ المسجدِ الاقصى وجرائمِه ضد الشعبِ الفلسطيني داعين الامةَ الاسلامية لمواجهةِ الاحتلالِ الاسرائيلي والخروجِ المشرف في مسيراتِ وفعالياتِ يومِ القدس العالمي.

وفي العاصمة الأفغانية كابول أحيا الناشطون والمواطنون ذكرى يومَ القدس العالمي بالتأكيد على دعمَهم لمقاومةِ الشعب الفلسطيني بوجه الكيانِ الصهيوني داعين الشعوبَ الإسلامية إلى تحملِ مسؤوليةِ الدفاع عن فلسطين حتى تحريرِ القدسِ الشريف.

المشاركون اعتبروا أنّ يومَ القدس العالمي فرصةٌ لتحقيقِ الوحدة والتعاون بين أبناءِ الأمة الاسلامية لمواجهةِ الصهاينة والإستكبار العالمي.