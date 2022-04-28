الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن: نواصل العمل مع سيول بشأن المحادثات النووية مع إيران

واشنطن: نواصل العمل مع سيول بشأن المحادثات النووية مع إيران
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إن واشنطن وسيول ستواصلان التعاون حول المحادثات النووية الإيرانية.

العالم - الأميرکيتان

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ تشيسو الخميس إنه اجرى محادثات مع روبرت مالي.

وافاد هذا المسؤول الكوري خلال الاتصال الهاتفي مع مالي إنه "اكد التزام كوريا ببذل جهد مشترك للعودة إلى التقيد بالاتفاق النووي " وإن المشاورات الوثيقة ستستمر في هذا المجال.

وأضاف تشويزو أنه تحدث أيضًا مع إنريكي مورا ، منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا ، حول مجموعة من القضايا ، بما في ذلك الاتفاق النووي .

وقال الدبلوماسي الكوري الجنوبي: "على الرغم من أن محادثات الاتفاق النووي ليست في مرحلتها المثمرة النهائية ، فإن دعمنا الدبلوماسي سيستمر".

من ناحية أخرى، كتب روبرت مالي في رسالة على تويتر "لقد أجريت محادثة بناءة مع جونغ تشيسو واضاف "سنواصل العمل بشكل وثيق مع جمهورية كوريا بشأن ايران ونلتزم بالتنسيق الوثيق".

ويبلغ إجمالي ديون كوريا الجنوبية لإيران مقابل شراء المكثفات الغازية في مصرفين بهذا البلد سبعة مليارات دولار لم تسدد منذ سبتمبر 2018 بذريعة العقوبات الأمريكية.

في أواخر العام الماضي ، سافر تشوي جونغ كان إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء محادثات مع أعضاء من الاتفاق النووي والولايات المتحدة ، وأعرب عن أمله في أن "يحيي الاتفاق النووي" القضية المعقدة المتعلقة بأصول جمهورية إيران الإسلامية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

روابط ذات صلة

خطة الرئيس الأمريكي لزيارة كوريا الجنوبية واليابان

وكالة: كوريا الجنوبية اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة بنجاح

الرئيس الأمريكي قد يزور كوريا الجنوبية قريبا

كوريا الجنوبية تختبر رادرات عالية القدرة لسفنها الحربية

كوريا الجنوبية.. إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تعيش على حافة 'كارثة اقتصادية'

اتفاق عراقي - إيراني لإنهاء مشكلة الغاز وتسديد الديون

واشنطن: نواصل العمل مع سيول بشأن المحادثات النووية مع إيران

قرار من الأمن العام اللبناني يثير ضجة كبيرة

أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية (صورة)

امیر عبداللهیان يؤكد ضرورة وحدة العالم الاسلامي امام جرائم الكيان الصهيوني