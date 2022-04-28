واشنطن: نواصل العمل مع سيول بشأن المحادثات النووية مع إيران

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وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ تشيسو الخميس إنه اجرى محادثات مع روبرت مالي.

وافاد هذا المسؤول الكوري خلال الاتصال الهاتفي مع مالي إنه "اكد التزام كوريا ببذل جهد مشترك للعودة إلى التقيد بالاتفاق النووي " وإن المشاورات الوثيقة ستستمر في هذا المجال.

وأضاف تشويزو أنه تحدث أيضًا مع إنريكي مورا ، منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا ، حول مجموعة من القضايا ، بما في ذلك الاتفاق النووي .

وقال الدبلوماسي الكوري الجنوبي: "على الرغم من أن محادثات الاتفاق النووي ليست في مرحلتها المثمرة النهائية ، فإن دعمنا الدبلوماسي سيستمر".

من ناحية أخرى، كتب روبرت مالي في رسالة على تويتر "لقد أجريت محادثة بناءة مع جونغ تشيسو واضاف "سنواصل العمل بشكل وثيق مع جمهورية كوريا بشأن ايران ونلتزم بالتنسيق الوثيق".

ويبلغ إجمالي ديون كوريا الجنوبية لإيران مقابل شراء المكثفات الغازية في مصرفين بهذا البلد سبعة مليارات دولار لم تسدد منذ سبتمبر 2018 بذريعة العقوبات الأمريكية.

في أواخر العام الماضي ، سافر تشوي جونغ كان إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء محادثات مع أعضاء من الاتفاق النووي والولايات المتحدة ، وأعرب عن أمله في أن "يحيي الاتفاق النووي" القضية المعقدة المتعلقة بأصول جمهورية إيران الإسلامية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.