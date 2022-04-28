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اتفاق عراقي - إيراني لإنهاء مشكلة الغاز وتسديد الديون

اتفاق عراقي - إيراني لإنهاء مشكلة الغاز وتسديد الديون
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، الخميس، حصول اتفاق عراقي - إيراني خلال زيارته لطهران يقضي بإعادة ضخ الغاز للكميات المطلوبة مع تسديد الديون.

العالم - العراق

وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني خلال زيارتنا لطهران على توريد الغاز للعراق في الصيف وهم ملتزمون بذلك لتجهيز المحطات والوحدات التوليدية الانتاجية للطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "بغداد مدينة لطهران بمبالغ عن توريد الغاز وتم التوصل إلى اتفاق لتسديدها وهم قدروا الوضع العراقي ونتوقع أن يكون التجهيز جيداً في فصلي الصيف المقبل والشتاء أيضاً".

وأكد أن "هناك شحا في توريد الغاز عالمياً وهو أصبح سلعة مطلوبة جداً وحصول العراق على ما يحتاجه يمثل إنجازاً ونتوقع أن يكون تجهيز المواطنين بالكهرباء في الصيف جيداً وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك لضمان توزيع جيد للجميع".

وأشار إلى أن "الكمية الكلية المنتجة من الطاقة في العراق جيدة ولكن الاستهلاك عال جداً، والكمية المطلوبة منذ 2003 وحتى يومنا هذا زادت لأكثر من 600%".

وأكد في الوقت نفسه أن "جولاته الحالية في المحافظات تهدف للاطلاع على عمليات الصيانة والتجهيز وجاهزية المحطات وقدرتها على نقل الطاقة".

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