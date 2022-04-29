محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

العالم-السعودية

وحسبما نقل موقع عربي 21 ,استضاف ابن سلمان , رجب طيب اردوغان في لقاء مغلق في قصر السلام الملكي، بعد إغلاق تركيا قضية مقتل خاشقجي، وترحيل ملفها للرياض.

جاء ذلك على هامش زيارة يجريها إلى السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن العلاقات السعودية التركية تشهد انفتاحا، بعد التوتر في العلاقات الذي بلغ أشده إثر اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول التركية عام 2018.

وقال أردوغان، إن زيارته إلى السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة.

وأضاف:نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا.

وأعرب عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وتابع :نرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب, حسب تعبيره.

وشدد بالقول: أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.