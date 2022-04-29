الشرطة الروسية تعلن القاء القبض على عصابة مخدرات يقودها أوكرانيون

العالم - روسيا

وقالت إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إن: "المنظمة الإجرامية أنشئت عام 2019 وعملت حتى فبراير 2020".

وأضافت: "نفذت قيادة مجموعة المخدرات وإدارة أصولها المالية من أراضي أوكرانيا، كما تم تعيين موظفي المختبرات هناك لمزيد من الإرسال إلى روسيا"، لافتة إلى أن " المتهمون خضعوا إلى لاختبارات كشف الكذب".

وقد أنتج الأوكرانيون المتورطين في عصابة المخدرات في أربعة مختبرات سرية تقع في مناطق موسكو وفلاديمير وإيفانوفو في روسيا.

ووفقا للمتحدثة، تم تسليم الدفعات المنتجة من المواد المحظورة بواسطة سيارات من مستودع في موسكو إلى مناطق مختلفة من روسيا.

وأشارت إلى أن المبيعات تتم مباشرة من المختبرات من خلال شبكة من شركات النقل الإقليمية والمحلية في أكثر من منطقة تابعة في البلاد".

وخلال التحقيق، تم التعرف على مشاركة أكثر من 15 مواطنا أوكرانيا ومواطنين من مولدوفا ومواطن من طاجيكستان ومواطن من بيلاروسيا وسبعة روس بشكل أولي، وتم احتجازهم جميعا.

وقالت المتحدثة: "تم ضبط أكثر من طن من المخدرات الاصطناعية الجاهزة للاتجار غير المشروع أثناء عمليات التفتيش".

وتم القبض على القادة المزعومين وأفراد العصابة، واتهموا بارتكاب الجرائم بموجب المادتين 210 و228.1 من قانون العقوبات الروسي.

وأشارت فولك إلى أن التحقيق في القضية قد اكتمل وأحيل إلى المحكمة للنظر فيه بشأن الأسس الموضوعية.