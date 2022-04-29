مستوطنون يعتدون على مسجد حسن بيك في يافا

العالم -الاحتلال

وأفادت مصادر صحفية أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على السور الشمالي للمسجد، ورسموا "نجمة داوود" باللون الأزرق.

وقال إمام وخطيب المسجد الشيخ أحمد أبو عجوة إن الاعتداء على المسجد يأتي ضمن مسلسل طويل من الاعتداءات منذ النكبة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن من نفذ الاعتداء يسعى لإشعال الأوضاع.

وحمّل أبو عجوة شرطة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، موضحًا أن دورية شرطة تقف قرب المسجد، ورغم ذلك تم الاعتداء، ما يدل على وجود فشل ذريع من قبل الجهات المعنية والتي من المفترض أن تقوم بحماية المصلين والمسجد.

وناشد أبو عجوة الأهالي بتكثيف الحضور للمسجد الذي يعدّ من أهم المقدسات الإسلامية في المنطقة.