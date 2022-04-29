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يوم القدس العالمي ومسار محور المقاومة

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

القدس في يومها العالمي ترتدي حلة المقاومة والصمود أمام محتليها ومنتهكي أقصاها كما كانت على الدوام.

العالم – مع الحدث

لم تخلو عدوانية الاحتلال الوحشية من هذه الممارسات الارهابية ولم تحل دون زحف ربع مليون فلسطيني الى مسجدها لاحياء ليلة القدر، فيما تنتظر زحفا مليونيا لاحياء يومها العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

فأي مشهد يسطره مسلمو العالم وأحراره في يوم القدس العالمي؟ كيف يتحضر الزاحفون للمسجد الاقصى لإحياء هذا اليوم؟ لماذا يتوجس الاحتلال خيفة من عالمية يوم القدس؟ وأي تحول أحدثه يوم القدس العالمي في مسار المقاومة ضد الاحتلال؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى احياء المسلمين ليوم القدس العالمي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث في الشؤون الدولية

د. آمال وهدان – ناشطة سياسية

د. نائل أبو عودة – مسؤول حركة المجاهدين

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