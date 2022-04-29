أميرعبداللهيان يبحث الملف الفلسطيني مع نظيره اللبناني

العالم - إيران

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في سياق مشاوراته الدبلوماسية مع نظرائه في الدول الأخرى على أعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم وهو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وأدان أميرعبداللهيان ممارسات الكيان الصهيوني في قتل وإهانة المصلين في المسجد الأقصى، وأشار إلى مشاوراته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، داعيا المنظمة للبت في قضية الجرائم الأخيرة للكيان.

ونوه إلى حضور لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، موجها الشكر والتقدير للشعب والمقاومة والجيش في لبنان لوقوفهم أمام الكيان الصهيوني الغاصب للقدس.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني عن أمله بنجاح الانتخابات القادمة في لبنان، وأعلن استعداد إيران لتنمية العلاقات الشاملة مع لبنان، مضيفا أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتنمية العلاقات مع لبنان.

ووصف وزير الخارجية الإيراني دور لبنان في العالم العربي بأنه يحظى بالأهمية.