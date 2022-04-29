شاهد.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على المصلين في باحات الاقصى

العالم - فلسطين

وجاء ذلك عقب اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى ، بعد انطلاق مسيرة ضخمة في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين في الأقصى، بعد انتهاء صلاة الفجر بمشاركة الآلاف من المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المرابطين في المسجد الأقصى.

واعلن الهلال الاحمر في القدس عن اصابة و 6 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وتم تقديم الاسعاف الاولي للمصابين ونقلهم للمستشفى.

كما قامت قوات الاحتلال بمنع واعاقة عمل طواقم الاسعاف من الدخول للمسجد الاقصى.

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