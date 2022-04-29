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سوريا.. مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا 'قسد' وإصابة آخرين بريف الرقة

سوريا.. مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا 'قسد' وإصابة آخرين بريف الرقة
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

قتل مسلحان على الأقل من ميليشيا “قسد” الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب عدد منها في هجومين استهدفا آلياتها ونقاط انتشارها في الرقة بسوريا.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية أن عنصرين من ميليشيا “قسد” قتلا وأصيب آخرون بهجوم استهدف نقطة لهم قرب ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” بالقرب من ما يسمى مكتب العلاقات العسكرية التابع للميليشيا في ضاحية مساكن الأقطان سابقاً شمال الرقة ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل ومصاب.

وفي الـ 25 من الجاري قتل عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بينهم قيادي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على طريق البارودة بالقرب من بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة.

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