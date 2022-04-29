سوريا.. مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا 'قسد' وإصابة آخرين بريف الرقة

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية أن عنصرين من ميليشيا “قسد” قتلا وأصيب آخرون بهجوم استهدف نقطة لهم قرب ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” بالقرب من ما يسمى مكتب العلاقات العسكرية التابع للميليشيا في ضاحية مساكن الأقطان سابقاً شمال الرقة ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل ومصاب.

وفي الـ 25 من الجاري قتل عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بينهم قيادي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على طريق البارودة بالقرب من بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة.