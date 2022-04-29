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الاحتلال يقرر بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

الاحتلال يقرر بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

صادقت المحكمة العليا التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

العالم - الاحتلال

ورفضت المحكمة التماسًا تقدمت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل، لمنع إنشاء مبنيين يضمان 31 وحدة سكنية استيطانية، في مجمع "حزقيا" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في قلب مدينة الخليل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، إن "المصادقة على هذه الوحدات الجديدة، يأتي ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل".

وأشارت إلى أن المخطط بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات قبل أن يتم تجميده مؤقتًا، إلا أن رفض المحكمة العليا للالتماس، يعني السماح باستكمال تنفيذ المخطط.

و"سوق الجملة" الذي يقع في مركز مدينة الخليل، أغلقه الاحتلال منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، ويحتوي 25 محلًا تجاريًا يستأجرها المواطنون من بلدية الخليل.

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