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ليبيا.. انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي

ليبيا.. انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات البحرية الليبية، انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

العالم _ افريقيا

وفي بيان نشره عبر صفحته في "فيسبوك" اليوم، قال مكتب المراسم والإعلام في رئاسة أركان القوات البحرية إن أحد زوارق حرس السواحل الليبية تمكن يوم 24 من الجاري من إٕنقاذ 165 مهاجرا، وانتشال متوف واحد من المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح أنه "وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك زورق يتبع نقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان).

و"عند الاقتراب من مصفاة الزاوية قام المهجرين بثقب القارب المطاطي" حسب البيان، وأشار إلى أنه "تمت الاستعانة بالقاطرة النفطية الزاوية 4 وتم إنقاذ طاقم الدورية والمهاجرين والنتيجة وفاة مهاجر واحد".

وختم بالقول إن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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ليبيا.. انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي

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