السلطات البحرينية تمنع اقامة فعالية تضامنية لنصرة الاقصى

العالم-البحرين

وقال عضو اللجنة المركزيّة في «جمعيّة وعد – يوسف الخاجة» عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنّ «منع الاحتفاليّة التضامنيّة مع الشّعب الفلسطينيّ لن يثني الشّعب البحرينيّ عن مساندته، ولن يجبره على قبول التّطبيع المذلّ مع العدوّ الصهيونيّ» – بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ «فلسطين ستظلّ بوصلة كلّ الشّرفاء، وسيظلّ شعب البحرين وفيًّا لقضيّته، وسيظلّ الاحتلال الصهيونيّ العدوّ الأول، مهما حاول النّظام تجميله وإلباسه ثوب الشّرف» – بحسب تعبيره.

وأدان الأمين العام السّابق لجمعيّة «وعد – رضي الموسوي»، قرار السّلطات البحرينيّة منع فعاليّة «انصروا الأقصى»، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»، لماذا يتمّ تأجيل فعاليّة تضامن شعب البحرين مع أهلنا في فلسطين المحتلّة، والوقوف إلى جانب أهل القدس وهم عزّل، يقاومون الإرهاب الصهيونيّ بصدورهم وأياديهم التي تعانق السّماء، ويدافعون عن المسجد الأقصى».

وشدّد الموسوي على مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة لشعب البحرين، وأضاف «مهما فعلوا، تظلّ فلسطين هي البوصلة» – على حدّ قوله.

ويأتي القرار بالتزامن مع دعوات قوى المعارضة البحرينيّة إلى المشاركة الشعبيّة الفاعلة في فعاليّات إحياء «يوم القدس العالميّ»، تأكيدًا للتضامن الشعبيّ مع فلسطين ومعتقلي البحرين وفلسطين، والتي ستنطلق في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، الموافق 29 أبريل/ نيسان 2022، في كلّ مناطق البحرين بشعار «القدس هي المحور».