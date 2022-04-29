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سفير روسيا لدى الولايات المتحدة يرد على تصريحات بساكي بشأن المساعدات الإنسانية الروسية لأوكرانيا

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة يرد على تصريحات بساكي بشأن المساعدات الإنسانية الروسية لأوكرانيا
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

علق السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، "التي لم تر دورا لروسيا في المساعدات الإنسانية لأوكرانيا"، بحسب تعبيرها.

العالم - روسيا

وقال السفير: "نوصي بأن يطلع زملاؤنا الأمريكيون على المواد التي يتم تحديثها بانتظام لوزارة الدفاع الروسية بشأن الوضع الإنساني".

واستشهد أنتونوف بتقارير تفيد بأنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من مليون شخص إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإيصال نحو 16 ألف طن من الضروريات والأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات.

وكانت بساكي قد قالت في اليوم السابق إن السلطات الأمريكية لا ترى تشكيل قوافل إنسانية أو إنشاء ممرات إنسانية أو تقديم مساعدات إنسانية للأوكرانيين من الجانب الروسي.

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