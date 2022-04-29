شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن مسيرات يوم القدس في طهران

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، إن ساحة انقلاب( الثورة الاسلامية) بمركز العاصمة الايرانية طهران النقطة التي ستكون وجهة فهاليات احياء يوم القدس العالمي.

واضاف ان المسيرات سوف تنطلق من عشر مساجد في انحاء العاصمة الايرانية طهران، وستتجه هذه المسيرات العشر نحو ساحة انقلاب لاحياء يوم القدس العالمي.

واشار مراسلنا الى ان صلاة الجمعة ستقام في مصلى جامعة طهران الدولية، هناك سوف تكون نقطة الخاتمة لمسيرات يوم القدس في طهران.

واوضح مراسلنا أن هناك 900 مدينة في كافة ارجاء ايران سوف تشهد انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي.

اشار مراسل العالم الى ان هناك دعوات مكثفة للحضور في مسيرات يوم القدس العالمي دعما للشعب الفلسطيني المنتفض ضد انتهاك مقدساته والمسجد الاقصى المبارك.

وقال احد المتواجدين في ساحة انقلاب لمراسل العالم: "نحن قدمنا دعوة لمؤسسة الحوق المدنية ورئاسة الجمهورية الاسلامية ومركز المحامين في السلطة القضائية الايراني والجهات المعنية من اجل رفع دعوى قضائية ضد جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وبمناسبة يوم القدس العالمي ستكون هناك كلمة لقائد الثورة الاسلامية السيد على خامنئي الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

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