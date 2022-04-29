الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن مسيرات يوم القدس في طهران

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في طهران بإن فعاليات احياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران، ستنطلق بعد ساعة تزامنا مع كافة المحافظات والمدن في البلاد.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بفعاليات احياء يوم القدس العالمي، إن ساحة انقلاب( الثورة الاسلامية) بمركز العاصمة الايرانية طهران النقطة التي ستكون وجهة فهاليات احياء يوم القدس العالمي.

واضاف ان المسيرات سوف تنطلق من عشر مساجد في انحاء العاصمة الايرانية طهران، وستتجه هذه المسيرات العشر نحو ساحة انقلاب لاحياء يوم القدس العالمي.

واشار مراسلنا الى ان صلاة الجمعة ستقام في مصلى جامعة طهران الدولية، هناك سوف تكون نقطة الخاتمة لمسيرات يوم القدس في طهران.

واوضح مراسلنا أن هناك 900 مدينة في كافة ارجاء ايران سوف تشهد انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي.

اشار مراسل العالم الى ان هناك دعوات مكثفة للحضور في مسيرات يوم القدس العالمي دعما للشعب الفلسطيني المنتفض ضد انتهاك مقدساته والمسجد الاقصى المبارك.

وقال احد المتواجدين في ساحة انقلاب لمراسل العالم: "نحن قدمنا دعوة لمؤسسة الحوق المدنية ورئاسة الجمهورية الاسلامية ومركز المحامين في السلطة القضائية الايراني والجهات المعنية من اجل رفع دعوى قضائية ضد جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وبمناسبة يوم القدس العالمي ستكون هناك كلمة لقائد الثورة الاسلامية السيد على خامنئي الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاحتلال يقرر بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

شاهدملثمون في مصر يغتالون شابا قبطيا بـ 22 رصاصة في الرأس

شاهد..في يوم القدس، الاحتلال يحاصر مئات المصلين في الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مسؤول بالجهاد الاسلامي:يوم القدس فرصة لاعادة احياء القضية الفلسطينية

السلطات البحرينية تمنع اقامة فعالية تضامنية لنصرة الاقصى

قائد الرد السريع بالعراق: الجنوب المنطقة الأصعب في العراق والامريكان منعوا تجهيزنا

حماس تدين التدخل الأمريكي السافر في الشأن الفلسطيني

ليبيا.. انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي

وزير الخارجية: إيران ترى المقاومة أهم خيار في مواجهة اعتداءات الاحتلال