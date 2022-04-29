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وفاة وزير عراقي سابق

وفاة وزير عراقي سابق
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

توفي صباح اليوم الجمعة، وزير الثقافة العراقي السابق، عبد الأمير الحمداني، بعد صراع مع المرض.

العالم - العراق

وكتب وزير الكهرباء، إبان حكومة عادل عبد المهدي، لؤي الخطيب، منشوراً عبر صفحته على تويتر، عزى فيه بوفاة وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني.

وقال الخطيب: "د. عبد الأمير الحمداني.. إلى رحمة الله أخي وصديقي. رحيلك أوجعني يابن الناصرية. لقد كنت عالم آثار قل مثيله وسفيراً لإرث بلاد الرافدين في المحافل الدولية قبل أن تكون وزيراً وطنياً خدم العراق بإخلاص ومسؤولية".

وأضاف: "سنفتقدك كثيراً وستبكيك سومر أبد الدهر".

وعبد الأمير غالب الحمداني هو سياسي عراقي، ولد في محافظة ذي قار في قضاء الفهود عام 1967 تم تلكيفه وزير لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في حكومة عادل عبدالمهدي.

وفي 23 كانون الأول 2021 أعلنت وزارة الثقافة، أن وزيرها السابق الحمداني يمر بحالة صحية حرجة بعد عودته من بريطانيا.

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