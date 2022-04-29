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بمشاركة شعبية واسعة.. مسيرة حاشدة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي

بمشاركة شعبية واسعة.. مسيرة حاشدة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

بمشاركة شعبية واسعة انطلقت اليوم مسيرة من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي ودعماً للشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاعتداءات الصهيونية.

العالم - سوريا

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