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اليمنيون يحيون يوم القدس العالمي

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

صرخات تتعالى في وجه عدو الامة الإسلامية من اليمن، ترتسم هذه اللوحة البشرية لتبعث رسالة للعالم بأن القدس ستبقى هي المحور وستظل القضية المركزية الأولى.

العالم - مراسلون

هكذا خرج اليمنيون رجالا ونساء لإحياء يوم القدس العالمي ليجددوا العهد بالوفاء لقضيتهم الكبرى على الرغم من كل الظروف.

المشاركون اكدوا على أهمية استنهاض النفير واحياء الضمير الإسلامي غيرة على مقدسات الامة واستنكارا لما يقدم عليه الكيان الغاصب من انتهاك حرماته، مؤكدين السعي إلى نصرة الشعب الفلسطيني الحر وان التفاعل مع هذه المناسبة يعد جزء من الواجب في سبيل مواجهة العدو الصهيوني وتعزيز المقاومة والمضي في طريق تحرير الأقصى.

مسيرات يوم القدس العالمي شملت ستين ساحة في أنحاء البلاد موزعة على ثلاثة عشر محافظة أبرزها صعدة والحديدة وحجة وعمران وذمار. استشعارا لمسؤولية الأمة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وإدانة وإثبات الحجة على المطبعين معه ولذلك تزداد أهمية إحياء هذا اليوم باعتبار الكيان الصهيوني عدوا للإسلام والمسلمين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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