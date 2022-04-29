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لبنان: عون يرأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للتحضير للانتخابات

لبنان: عون يرأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للتحضير للانتخابات
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون في افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الجمعة على “التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال”.

العالم - لبنان

ودعا الرئيس عون الى “اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات”.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن ​محمود الأسمر​، بعد جلسة المجلس في ​قصر بعبدا​، إلى أن "وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​ عرض للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة ​الانتخابات النيابية​ أمنيا ولوجستيا وإداريا، وتلاه وزير الخارجية في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين".

وأشار إلى أن "رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملطك عرض لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية، ثم توالى على الكلام ​قادة الأجهزة الأمنية​ حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات".

وأعلن الأسمر، أنه تم "الطلب إلى الإدارات العامة والأجهزة كافة المعنية بالتحضير للانتخابات، تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية، لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري"، موضحا أنه تقرر "تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية، لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها، وتشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة".

وذكر أنه تم "التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في ​قانون الانتخابات​، وتقرر الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع".

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