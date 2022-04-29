من هو وزیر الدفاع السوری الجدید؟

العالم - سوريا

السيرة الذاتية :

- ولد في محافظة ريف دمشق بتاريخ 1964/11/2 م.

- انتسب إلى الكلية الحربية بتاريخ 1983/1/3 م اختصاص مدرعات.

- تخرج برتبة ملازم بتاريخ 1985/10/7 م.

- تدرج بالرتب حتى رقي إلى رتبة لواء بتاريخ 2018/1/1 م.

الوظائف التي شغلها:

شغل العديد من الوظائف القيادية كان آخرها نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة بتاريخ 2021/3/18م.

الدورات التي اتبعها :

اتبع العديد من الدورات الأساسية والاطلاعية داخل القطر وخارجه أهمها:

• دورة قيادة وأركان في جمهورية الباكستان عام 1997م .

• دورة دفاع وطني في بريطانيا - الكلية الملكية لدراسات الدفاع عام 2000- 2001 م .

• دورة إدارة أزمات دولية في السويد في الكلية الملكية السويدية عام 2003 م .

• دورة في توجيه دفاع الدولة في هولندا الكلية الملكية عام 2004 م.

• دورة في إصلاح القطاع الأمني في الدول الخارجة من الصراعات في بريطانيا عام 2006م.

الأوسمة:

حصل على العديد من الأوسمة أهمها:

- وسام الشجاعة من الدرجة الممتازة.

- وسام الإخلاص من الدرجة الممتازة.

- عدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.

الوضع العائلي :

متزوج وله أربعة أولاد.