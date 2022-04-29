بالصور.. هكذا أحيا ابناء الموصل العراقية يوم القدس العالمي

العالم - العراق

وحضر جمعا من ابناء المقاومة الاسلامية حركة النجباء و بدر و عصائب اهل الحق و كذلك جمعا من شيوخ العشائر و المثقفين من ابناء سهل نينوى والموصل.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثل مناسبة يوم القدس العالمي التي دعا الى احيائها الامام الخميني (قدس سره)، رمزية خاصة للمسلمين حول العالم، وهي الدعوة التي لا زالت تتفاعل رغم مر السنين على اطلاقها.