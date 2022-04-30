استشهاد شاب فلسطيني ومقتل حارس أمن إسرائيلي بالضفة

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا استشهد خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشاب العشريني أصيب برصاصة في الصدر خلال عملية للجيش الإسرائيلي في بلدة عزون.

وباركت حركة حماس لشعب فلسطين الصامد العملية البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن صهيوني قرب مستوطنة أرئيل المقامة على الأراضي المحتلة في سلفيت.

وقالت حماس في بيان: إن هذه العملية البطولية، وعمليات المقاومة المستمرة تبدّد أوهام من ظنّوا أن عربدة المستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ستبقى دون ثمن ودون رد من المقاومة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن حارسًا كان متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرييل بالضفة الغربية المحتلة قُتل برصاص مهاجمَين فرّا بسيارة.

وتتزامن هذه العمليات مع مواصلة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين.

ومؤخرا، شن فلسطينيون هجمات على الإحتلال الإسرائيلي ، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، كان آخرها في 7 أبريل/نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليَينِ، وإصابة 9 آخرين قبل أن يُستشهد بعد الحادث بساعات.