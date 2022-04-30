السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بدون تعليق

بدون تعليق
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

من تلك الصورة وصلنا إلى هذه الصورة

يوم القدس العالمي.. يوم إستنهاض الأمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بدون تعليق

العراق: الحشد يرفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك

من تلك الصورة وصلنا إلى هذه الصورة

أهالي الجولان يجددون رفضهم لإقامة الاحتلال توربينات هوائية على أرضهم

لافروف: أمريكا و"الناتو" يبذلان كل ما في وسعهما لإطالة الأزمة الأوكرانية

عبدالله عبدالله يشيد بدعم ايران للمهاجرين الافغان