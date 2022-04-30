السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر: انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

الجزائر: انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر في بيان، أنه تم وضع مخطط يشمل نشر تشكيلات أمنية ميدانية متخصصة، لاسيما على مستوى الأماكن والساحات العامة، التي من المتوقع أن تشهد توافدا كبيرا للمواطنين؛ بهدف ضمان أمنهم وحماية الممتلكات.

العالم - الجزائر

وذكرت أنه سوف تعمل هذه الوحدات والفرق الميدانية للأمن الوطني الجزائري، على ضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سائقي المركبات، عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى نشر دوريات أمنية متحركة على مستوى الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين يومي العيد.

في السياق ذاته، أعلنت قيادة الدرك الوطني (قوة مسلحة عسكرية تابعة للجيش الجزائري) عن وضع مخطط أمني خاص لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك بمختلف المناطق والساحات العامة وشبكة الطرقات بين مختلف الولايات الواقعة ضمن اختصاصها.

وبحسب البيان الصادر عن الدرك الجزائري، تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان مراقبة فعالة لمختلف الطرق العامة بين الولايات، وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.

ويعتمد هذا المخطط على تكثيف خدمات التوجيه، والنجدة والإسعاف، وتقديم يد المساعدة للمواطنين، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة.

روابط ذات صلة

معتقلو الرأي الجزائريون: ملف متفجر بوجه السلطة

الجزائر ترد على تصريحات إسبانيا "المهينة" بشأن الصحراء الغربية

القضاء الجزائري يعلن قراره بشأن المتهمين بقضية أمنهيد

الرئيس الجزائري يعلن موقفه تجاه العلاقات مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..عندما يلعن الصهاينة 'غولدا مائير'

وليامز تبحث مع مسئولين فرنسيين بباريس الوضع الحالي في ليبيا وآفاق المستقبل

الجزائر: انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

الرئيس التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة

العراق.. إحباط عملية خرق أنبوب ناقل للنفط وضبط عجلات ومواقع تهريب

قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء عباس برئيس "الشاباك" الإسرائيلي