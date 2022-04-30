القدس هي المحور، شعار يتجسد في مدن تركية بيوم القدس العالمي

خاص بالعالم

وصرح خطيب مسجد الإمام علي في اسطنبول سيرالي بيات لمراسل العالم: "نحن هنا لنعلن وقوفنا بجانب القدس، نحن هنا لنعلن رسالة واحدة في يوم القدس العالمي انه مطلوب ان نتوحد جميعا كمسلمين وان يكون سلاحنا هو الوحدة، يوم القدس يذكرنا بانه مطلوب منا تحرير القدس وهذا واجب".

المشاركون في فعاليات يوم القدس في تركيا رفعوا الاعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لمقاومة التطبيع ورفض التعامل مع كيان الاحتلال الغاصب، مطالبين بتحرك فعلي لمواجهة اعتداءات الاحتلال في القدس.

وقال زعيم حزب السعادة التركي تمل كاراملا أوغلو: "كل مايصنعه الاحتلال الصهيوني في فلسطين ليس بسبب قوتها وانما بسبب مساندة انظمة العمالة وأنظمة التطبيع، وهي انظمة مرفوضة منا حميعا".

وخلال كلمات المشاركين في فعاليات يوم القدس، حضرت دعوات لدعم المقاومة الفلسطينية وصمود القدس والوقوف بوجه المؤامرات التي تحاك ضد الفلسطينيين.



ستاند

القدس هي المحور شعار يتجسد اليوم بحضور فاعل في تركيا في مختلف المدن احياء ليوم القدس العالمي لتعبر الاوساط الشعبية عن وقوفها بجانب فلسطين ورفضها لمحاولات التطبيع والاتفاقات الهزيلة مع الكيان الصهيوني