مسيرات بالعراق بيوم القدس العالمي ابرزها امام السفارة الامريكية

خاص بالعالم

مشاهد التظاهرات شملت بقية المحافظات العراقية منها النجف الاشرف وكربلاء وكركوك والموصل والبصرة دعما للقضية الفلسطينية وتضامنا مع شعب فلسطين في مواجهته لقوى الاحتلال، عبارات الرفض والشجب والاستنكار لجهود التطبيع لم تغب عن ساحات التظاهر.

كلمة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي بمناسبة يوم القدس مثلت محط تقدير اوساط سياسية ودبلوماسية في العراق بخاصة وانها تطرقت لاهمية الوحدة تجاه القضية الفلسطينية وكشف حالة التخبط والضعف للكيان الاسرائيلي ومن خلفه واشنطن التي دخلت في شبكة معقدة من المشاكل السياسية والعسكرية.

لم تغب صور قادة النصر عن مسيرات احياء يوم القدس في العراق لكونهم قدموا دمائهم نصرة للقضايا الاسلامية ومن بينها فلسطين اذ رفعت الى جانب الاعلام العراقية والفلسطينية.

وافاد مراسلنا في بغداد: بأن القضیة الفلسطينية تضج بالحياة مجددا احياء ليوم القدس العالمي، في رسالة واضحة الى المطبعين ودعاة التطبيع فحواها ان القدس هو المحور والقضية.