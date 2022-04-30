شاهد.. ما حقيقة تحالف الضعفاء في المنطقة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال سعد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم: انا اعارض كل ما يقال عن مسألة طلب الدول المطبعة الحماية من "اسرائيل"، وأقول العكس تماماً".

وأوضح سعد ان الولايات المتحدة شعرت بهشاشة وضعف الكيان الصهيوني، فطلبت تضامناً عربياً مع هذا الضعيف.

وأكد ان ما تشكل هو عبارة عن تحالف ضعفاء موضحاً ان "اسرائيل" اصلاً غيرقادرة علی حماية احد.

وأشار الی تزامن العمليات الاستشهادية التي هزت الكيان الصهيوني مع قمة النقب التي جمعت الاحتلال مع المطبعين مؤكداً ان التطبيع اثبت انه لن يمنع المقاومة ولن يحمي "اسرائيل" منها.

وأكد ان المسارات باتت واضحة، فالامة في مكان والانظمة المطلبعة والمتأمركة في مكان اخر والذين يصنعون الواقع ويصنعون التاريخ ويصنعون المستقبل هم هؤلاء.