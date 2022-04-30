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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
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مراسل العالم: الاحتلال ادعى عثوره على مركبة فلسطينية محترقة خاصة بمنفذي العملية
مراسل العالم: جيش الاحتلال اكد ان الاسابيع القادمة ستكون اكثر تحديا لان الامور لن تتجه نحو الهدوء
مراسل العالم: انفجار لغم ارضي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في بلدة المريعية بريف ديرالزور الشرقي ما ادى لاستشهاد مواطن وإصابة اخر
جميل مزهر: العمليات المنفردة الاخيرة في العمق الاسرائيلي أربكت العدو وادخلته في حالة القلق والفزع
جميل مزهر: الاشتباك الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية نجح في جعل العدو يتراجع عن قراراته كمسيرة الأعلام وذبح القرابين في المسجد الاقصى
جميل مزهر: المقاومة حققت انتصارات وانجازات كبيرة في عملية تكامل كفاح الشعب الفلسطيني في كل ساحات الصراع
السيد نصر الله: الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على اي عدوان اسرائيلي
السيد نصر الله: المقاومة في لبنان ستكون في أعلى درجات الجهوزية والاستنفار حال انطلاق المناورات الاسرائيلية
السيد نصر الله: أقول للصهاينة بأن مناوراتكم لا تخيفنا ونحن جاهزون للتصدي لاي حماقة قد تصدر منكم
السيد نصر الله: يجب أن يواجه مسار التطبيع في العراق بحسم والشعب العراقي يليق بهذا الامر
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-04-2022
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السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.