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شاهد.. حبوبة عون توضح تطلعات حزبها في انتخابات لبنان

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت المرشحة عن المقعد الماروني في لائحة الشراكة والارادة في قضاء الشوب د. حبوبة عون عن طبيعة ائتلافات الحزب التقدمي الاشتراكي مع باقي القوات اللبنانية.

العالم - خيار لبنان

وقالت د. حبوبة عون في حديث لبرنامج "خيار لبنان" علی شاشة قناة العالم ان حزبها لم يتحالف في كل المناطق، ففي قلب الجبل هناك تاريخ حافل بالتغيرات والتقلبات ادت الی الوصول الی ارساء مصلحة وطنية شاملة جامعة تخدم المصالح الوطنية للبنان وأهل الجبل.

وأضافت لانستطيع ان نخرج من الجبل أو ديموغرافية الجبل والسكان الذين موجودين هناك لهذا نبحث عن تحالف يخدم جو المصالحة والعودة الامنة للناس والشغل والنهوض والانماء وهذا ما نريد المحافظة عليه.

وتوقعت عون ان يؤثر الغلاء والوضع الاقتصادي المتأزم والبنزين علی حركة الانتخابات لكنها شجعت في نفس الوقت كل الناس علی المشاركة في الانتخابات وممارسة حقها في الانتخابات، فان الفرصة المؤاتية لعمل شئ جديد للبلد، هي هذه الفرصة.

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