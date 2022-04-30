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حماس تبارك العملية البطولية التي أدّت لمقتل مستوطن قرب مستوطنة أرئيل وتقول إن المقاومة مستمرة وعملية سلفيت رد طبيعي على جرائم الاحتلال

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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