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مقتل قيادي وإصابة آخرين من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة في الرقة

مقتل قيادي وإصابة آخرين من
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

قتل قيادي من ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقله على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى انفجرت أثناء مرور سيارة نوع تويوتا كان يستقلها قيادي في ميليشيا "قسد" الانفصالية وسيارة أخرى ترافقه ما أدى إلى مقتله على الفور وإعطاب السيارة.

ولفتت المصادر إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) على طريق بلدة الكسرات جنوب مركز مدينة الرقة ما أدى إلى إصابة من بداخلها إضافة إلى إعطاب الآلية.

وقتل وأصيب الخميس الفائت عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجومين منفصلين في محيط ناحية الكرامة وانفجار قرب ما يسمى (مكتب العلاقات العسكرية) التابع لها في ضاحية مساكن الأقطان سابقاً شمال مدينة الرقة.

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مقتل قيادي وإصابة آخرين من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة في الرقة