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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
يحيى السنوار: سنبدأ خلال الفترة القريبة القادمة بالتنسيق مع محور القدس كسر الحصار كسرا كاملا عن غزة
يحيى السنوار: الضفة الغربية قادرة على ان يكون وزنها كبيرا في معادلة الصراع
يحيى السنوار: امامنا فرصة واسعة لاحداث نقلة كبيرة على مستوى قضايانا المختلفة وتحقيق انجازات مهمة
يحيى السنوار: لدينا قرار بتبييض جميع سجون الاحتلال من الاسرى الفلسطينيين والعرب
يحيى السنوار: لدينا عدد كبير من النخب في الشتات تستطيع التاثير على المواقف الدولية
يحيى السنوار: شباب الضفة الغربية تستطيعون اذا ما قررتم ان يرحل المستوطنون عن الضفة هذا العام
يحيى السنوار: المعركة القادمة هي معركة الضفة الغربية
يحيى السنوار: يا شبابنا في الضفة الغربية المعركة في المرحلة القادمة هي معركتكم
يحيى السنوار: اهلنا في الشتات دوركم كبير في التجهز والزحف غدا اذا ما بدأت المعركة
يحيى السنوار: ستشكل غزة واهلها ومقاومتها الضامن الحقيقي للمشروع الوطني
يحيى السنوار: ستشكل غزة واهلها ومقاومتها الضامن الحقيقي للمشروع الوطني
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش
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