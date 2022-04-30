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تقرير: أوروبا تتجه نحو 'صدمة طاقة'

تقرير: أوروبا تتجه نحو 'صدمة طاقة'
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير إعلامي إلى مواجهة أوروبا لانخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز الروسي.

العالم ـ أوروبا

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" قالت راشيل موريسون، كاتبة المقال : "إن بولندا وبلغاريا فقدتا وقودهما بالفعل بسبب عدم استعدادهما للدفع بالروبل. ويقول الخبراء إن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حافة الهاوية ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا لحصول صدمة.

هذا ووصفت شيخا شاتورفيدي، المحللة في "جيه.بي مورجان" "توازن الغاز الطبيعي في أوروبا بالهش. وان الانهيار التام يحتاج لخلل واحد في سلسلة التوريد".

وأضاف التقرير، أنه إذا فشلت بروكسل في حل مشكلة الدفع بالروبل، كما تطالب موسكو، فستترك معظم البلدان بدون مواد خام للاقتصاد.

ووفقا لشركة الاستشارات Wood Mackenzie ، سيؤدي الإغلاق الكامل للإمدادات إلى انخفاض بنسبة 10 ٪ في الطلب الصناعي في المنطقة. ويتوقع إدوارد جاردنر، المتخصص في "كابيتال إيكونوميكس"، أنه بدون استقرار الواردات، فإن أسعار الغاز سترتفع وتغذي التضخم، الذي يتوقع بالفعل أن يبلغ سبعة في المائة.

يذكر أنه بعد بدء روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب ضغط العقوبات على موسكو. وحثت العديد من الدول على عدم شراء الطاقة منها وأعلنت عن تجميد الأصول.

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