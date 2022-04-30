السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: سقوط 3 صواريخ في محيط قاعدة عين الاسد لقوات الاحتلال الاميركي في الانبار غربي العراق

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إردوغان يغازل الإحتلال: لا مصلحة بقطع العلاقة مع "إسرائيل"!

العراق.. صاروخان يستهدفان محيط قاعدة عين الاسد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. العمليات المنفردة وتأثيرها على كيان الاحتلال

في بيانها المسائي حول خسائر القوات الأوكرانية.. الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية اوكرانية

العراق..إصابة جنديين بـ"تعرض داعشي" في الأنبار

بيلاروسيا: الناتو يرى أوروبا الشرقية مسرحا محتملا للعمليات العسكرية