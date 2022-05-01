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العراق.. تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد

العراق.. تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الامن الوطني العراقی، السبت، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف 10 أشخاص في العملية بينهم 5 من جنسيات عربية، وضبط أكثر من 6 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون.

العالم-العراق

وقال الجهاز في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن مفارزه تمكنت من "تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكونان من عشرة أفراد من جنسيات عربية وعراقية".

وأضاف أنه تم "ضبط مستودع كبير لتخزين المواد المخدرة يقع جنوب غربي العاصمة بغداد، إذ ضبط بداخله ما يقرب من ستة ملايين و200 ألف حبة وهو ما يقدر بطن من السموم المخدرة كانت معبأة بطريقة مبتكرة".

وتابع أن الشبكة الأولى تضم "أربعة متهمين من جنسيات عربية يعملون على إعادة تفريغ تلك الحبوب وبيعها"، مضيفا أنه تمّ اعتقال ثلاثة عراقيين بناء على "اعترافات" الأربعة الآخرين.

وأشارت إلى أن الشبكة الثانية تضم متهما عربي الجنسية قبض عليه وبحوزته 6 كلغ من مادة الحشيشة، فيما تم توقيف شخصين إضافيين ضمن الشبكة، لم يحدد جنسيتهما.

ولفتت إلى أن المتهمين جميعا اعترفوا "بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق".

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