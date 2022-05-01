الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مواصلة انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واعتقالات في الضفة الغربية

مواصلة انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واعتقالات في الضفة الغربية
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة، أمس السبت، اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن عددا آخر من الفلسطينيين أصيبوا في مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في عدد من محافظات الضفة، واعتقل 23 فلسطينيا على الأقل عند الحواجز العسكرية وفي اقتحامات للمحافظات ومداهمات لمنازلهم.

الاحتلال يؤجل محاكمة حارس الأقصى فادي عليان

وأجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاكمة حارس المسجد الأقصى فادي عليان حتى الـ 30 من أيار المقبل.

يذكر أن عليان تعرض أكثر من للاعتقال والإبعاد عن المسجد بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت منزل عليان في قرية العيسوية الواقعة في الشمال الشرقي من القدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة حراس الأقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

روابط ذات صلة

إعلام إسرائيلي: العمليات الحالية حصيلة "حارس الأسوار".. حماس انتصرت

سرايا القدس: آية الله خامنئي أعطى يوم القدس مضموناً مميزاً

بالوثائق.. عندما لجأ شمعون بيريز الى دولة فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صفقة أردوغان وبن سلمان واصطفافات دول المنطقة

احتجاجات واسعة في الخرطوم في ذكرى فض اعتصام بمواكب القيادة العامة

التخلي عن قميص خاشقجي.. هل سينعش الاقتصاد التركي المتهالك؟

وزير الخارجية الأوكراني: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمننا

مواصلة انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واعتقالات في الضفة الغربية

شاهد: فرق تطوعية تساهم باعداد اكبر مائدة افطار في طهران