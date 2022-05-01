مواصلة انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واعتقالات في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن عددا آخر من الفلسطينيين أصيبوا في مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في عدد من محافظات الضفة، واعتقل 23 فلسطينيا على الأقل عند الحواجز العسكرية وفي اقتحامات للمحافظات ومداهمات لمنازلهم.

الاحتلال يؤجل محاكمة حارس الأقصى فادي عليان

وأجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاكمة حارس المسجد الأقصى فادي عليان حتى الـ 30 من أيار المقبل.

يذكر أن عليان تعرض أكثر من للاعتقال والإبعاد عن المسجد بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت منزل عليان في قرية العيسوية الواقعة في الشمال الشرقي من القدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة حراس الأقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.