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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: العملية العسكرية التركية ستمتد الى مسافة 60 كم داخل الاراضي العراقية
مراسل العالم: العملية العسكرية التركية في العراق مستمرة منذ 10 ايام
مراسل العالم: العملية التركية تختلف من حيث التوقيت والاهداف لتؤكد بان لتركيا نوايا للتدخل في الاراضي العراقية
مراسل العالم: العملية اسفرت الى الان عن مقتل 11 من اعضاء حزب العمال الكردستاني
المروحيات العسكرية التركية تقصف مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق وتقول انها معاقل لحزب العمال الكردستاني
وزير الخارجية الافغاني بالوكالة يحذر من محاولات الاعداء للنيل من علاقات البلدين ويؤكد بان القوات الامنية ستضمن أمن البعثات الدبلوماسية الايرانية
وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره الافغاني بالوكالة ضرورة اتخاذ كابل الاجراءات الامنية لاحتواء التهديدات المحتملة ضد بعثات ايران في افغانستان
مصادر عراقية: سقوط 3 صواريخ في محيط قاعدة عين الاسد لقوات الاحتلال الاميركي في الانبار غربي العراق
مصادر عراقية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد للقوات الاميركية في محافظة الانبار غربي العراق وصفارات الانذار تدوي داخل القاعدة
مصادر صحفية عبرية: منفذا عملية أريئيل من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وأحدهما ينتمي لحركة حماس، واعتقلا من منزليهما
مراسل العالم: العملية العسكرية التركية ستمتد الى مسافة 60 كم داخل الاراضي العراقية
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش
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