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القيادي خضر عدنان :

اعتقال الاحتلال قيادات 'الجهاد' في الضفة وسام شرف للمقاومة التي لن تنكسر

اعتقال الاحتلال قيادات 'الجهاد' في الضفة وسام شرف للمقاومة التي لن تنكسر
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن اعتقال الاحتلال قيادات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، وسام شرف لمقاومة شعبنا التي بقوة الله تعالى ومعيته لن تنكسر.

العالم - فلسطين

جاء ذلك في تصريح صحفي للقيادي عدنان صباح اليوم الأحد، تعقيباً على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لقادة حركة الجهاد الإسلامي بالضفة مؤخراً.

وقال القيادي عدنان :"اعتقال الشيخ سعيد نخلة والمربي الفاضل أ. رياض أبو صفية والشيخ نظير نصار في العقد السادس والسابع من أعمارهم، يدفع الشباب لمزيد من العطاء والمقاومة في سبيل الله وفلسطين والأقصى".

وأضاف :"اعتقال الاحتلال لمئات الآلاف من أبناء شعبنا خلال عقود، لم يكسر إرادة شعبنا وصموده طوال هذه المواجهة المستمرة".

وأوضح عدنان، أن الاحتلال لا يريد صوتاً للمقاومة في رام الله، واعتقال قيادات المقاومة خير دليل على ذلك.

وأشار قائلاً :"مجاهدونا يواجهون إعادة الاعتقال بالإضراب عن الطعام من أجل الحرية، وفي المقدمة اليوم الأخوين العواودة وريان".

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد ، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سعيد نخلة من منزله في مخيم "الجلزون"، شمال مدينة رام الله.

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القيادي خضر عدنان : اعتقال الاحتلال قيادات 'الجهاد' في الضفة وسام شرف للمقاومة التي لن تنكسر

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