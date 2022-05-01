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عشية العيد.. 12 معتقلا وإصابات برصاص الاحتلال بالضفة

عشية العيد.. 12 معتقلا وإصابات برصاص الاحتلال بالضفة
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 12 فلسطينيًّا على الأقل من الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، وقبل يوم من عيد الفطر السعيد.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية باعتقال شابين من قرية صانور في جنين بعد أن داهمها جنود الاحتلال إلى جانب قريتي جبع ومركة، وفلسطيني آخر (41 عامًا)، وأسير سابق (34 عامًا)، من مخيم جنين.

وأضافت المصادر أن شابًّا من ميثلون أصيب برصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جبع.

كما اعتقل جنود الاحتلال فلسطينيين إثنين على طريق قلقيلية، وهما من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس، وكذلك فلسطيني آخر اعتقل بعد مداهمة منزله في المخيم.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة أشخاص، وأصابوا خمسة بالرصاص الحي، خلال مواجهات أعقبت اقتحامه فجرًا.

واعتقل جنود الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير السابق، الشيخ سعيد نخلة (64 عامًا)، الذي أمضى نحو 17 سنة في الاعتقال، والطالب في جامعة بيرزيت عمرو خليل عامر (20 عامًا)، وابن عمه أحمد محمود عامر (18 عامًا)، والذي اعتدي عليه بالضرب خلال الاعتقال.

ووفق "مركز الجلزون المجتمعي" فإن الإصابات الخمسة بالرصاص الحي، تنوعت بين شظايا في الوجه والقدم، ورصاص في الأطراف السفلية، وواحدة لشاب (18 عامًا) خضع لعملية جراحية بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن واليد، ووضعه مستقر.

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عشية العيد.. 12 معتقلا وإصابات برصاص الاحتلال بالضفة

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